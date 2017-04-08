Turkish Airlines Challenge Ön Elemesi Tamamlandı

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenecek Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'na katılacak profesyonel golfçülerin belirleneceği ön eleme turnuvası tamamlandı.



Dünyanın dört bir yanından şampiyon adaylarının Avrupa, Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde mücadele ettikleri bir platform haline dönüşen ve 1987 yılından bu yana yapılan European Challenge Tour'un Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'na katılacak Türk golfçülerin belirlenmesi için yapılan ön eleme turnuvasının Antalya ayağı Serik'te yapıldı.



Turkish Airlines Challenge Turnuvası'na katılacak 4 golfçünün belirleneceği ön elemenin Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club'de yapılan bölümüne 12 profesyonel golfçü katıldı. 2 gün süren ön elemenin ardından Ali Altuntaş ilk, Ediz Kemaloğlu ise ikinci sırada yer alarak İstanbul'daki ön elemeyle belirlenen diğer 2 isimle birlikte Turkish Airlines Challenge Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Turkish Airlines Challenge Turnuvası 20-24 Nisan tarihleri arasında 30 ülkeden 156 profesyonel golfçünün katılımıyla Gloria Golf Sahası'nda yapılacak.



- Antalya