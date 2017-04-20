ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası başladı. 23 Nisan'da sona erecek turnuvada 30 ülkeden 156 oyuncu sahaya çıkarken, 9 Türk oyuncu da mücadele edecek.



Dünyanın dört bir yanından şampiyon adaylarının Avrupa, Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde mücadele ettikleri bir platform haline dönüşen ve 1987 yılından bu yana yapılan European Challenge Tour'un Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club'de başladı. Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan toplam 200 bin Euro para ödüllü Turkish Airlines Challenge'da 30 ülkeden 156 oyuncu sahaya çıktı.



9 TÜRK SPORCU MÜCADELE EDİYOR



23 Nisan'da sona erecek turnuvada 5'i amatör toplam 9 Türk oyuncu da sahaya çıktı. Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Ediz Kemaloğlu profesyonel, Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim de amatör olarak Türkiye'yi temsil ediyor.



Turnuvaya Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları ve bundan önceki yıllarda şampiyon olarak bitiren Galli Oliver Farr, Rhys Davies ve Fransız Clement Sordet de mücadele ediyor. Kariyerinde 6 Avrupa Turu zaferi bulunan, 2011 Dubai Dünya Şampiyonası galibi İspanyol oyuncu Alvaro Quiros da Gloria Golf Kulübü'ndeki turnuvada sahaya çıktı.



Yarın oynanacak ikinci raundun sonunda ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek.



- Antalya