Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası

Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge golf turnuvasında üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü Golf Kulübünün sahalarında başlayan turnuvanın üçüncü gününü İngiliz Ryan Evans eksi 20 vuruşla birinci tamamladı. Finlandiyalı Tapio Pulkkanen eksi 18 vuruşla ikinci olurken, Danimarkalı Martin Ovesen, Finlandiyalı Antti Ahokas ve İngiliz Max Orrin ise eksi 15'er vuruşla üçüncü sırayı paylaştı.



Organizasyonun üçüncü gününde 61 golfçü mücadele etti. Turnuva 30'a yakın ülkeden 156 golfçünün katılımı ile başlamıştı.



Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliğini taşıyan 200 bin avro ödüllü Turkish Airlines Challenge, yarın sona erecek.