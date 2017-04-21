Turkish Airlines Challenge" Golf Turnuvası

Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı "Turkish Airlines Challenge" golf turnuvasında ikinci gün müsabakaları sona erdi.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü Golf Kulübünün sahalarında başlayan turnuvanın ikinci gününü Finlandiyalı Tapio Pulkkanen eksi 13 vuruşla birinci tamamladı. İngiliz Ryan Evans eksi 12 vuruşla ikinci olurken, Portekizli Ricardo Santos ve Danimarkalı Mads Sqgaard ise eksi 11'er vuruşla üçüncü sırayı paylaştı.



30'u aşkın ülkeden 156 golfçünün mücadele ettiği organizasyonun ikinci günü sonunda ilk 60 sırayı alan golfçüler üçüncü gün müsabakalarını oynamaya hak kazandı.



Türk sporcular arasında ikinci günün en iyi skorunu artı 2 vuruşla Mustafa Hocaoğlu yapmasına karşın, ilk 60 golfçü arasına giremedi.



"Turkish Airlines Open"ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliğini taşıyan 200 bin avro ödüllü "Turkish Airlines Challenge", 23 Nisan Pazar günü sona erecek.