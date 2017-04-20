Turkish Airlines Challenge" Golf Turnuvası

Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı "Turkish Airlines Challenge" golf turnuvasının ilk gün müsabakaları sona erdi.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübünün sahalarında başlayan turnuvanın ilk gününde, Finlandiyalı golfçü Tapio Pulkkanen eksi 10 vuruşla birinci oldu. Pulkkanen'i eksi 7 vuruşla Martin Ovesen, Julien Guerrier, Jan Cafourek ve Ashton Turner takip etti.



Türk sporcular arasında ilk günün en iyi skorunu eksi 2 vuruşla Mustafa Hocaoğlu yaptı.



Toplam 200 bin avro ödüllü, yılın ikinci organizasyonu olarak oynanan turnuvada yarın ikinci gün müsabakaları yapılacak.



"Turkish Airlines Open"ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliğini taşıyan "Turkish Airlines Challenge", 23 Nisan Pazar günü sona erecek.