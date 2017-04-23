Turkish Airlines Challenge'da Şampiyon Ryan Evans

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'nda şampiyon İngiliz Ryan Evans oldu.

Dünyanın dört bir yanından şampiyon adaylarının Avrupa, Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde mücadele ettikleri bir platform haline dönüşen ve 1987 yılından bu yana yapılan European Challenge Tour'un Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club'de tamamlandı.

20 Nisan'da başlayıp 30'a yakın ülkeden 156 golfçünün mücadele ettiği ve toplam 200 bin Euro para ödüllü turnuvanın şampiyonu eski 21 ile Ryan Evans oldu. Finlandiyalı Tapio Pulkkanen eksi 17 vuruşla ikinci, Fransız Julien Guerrier ise eksi 15 vuruşla üçüncülüğü elde etti. Şampiyon son delikte şampanyalarla karşılandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Türk Hava Yolları Antalya Bölge Müdürü Ömer Durna, düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.