Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı olan Turkish Airlines Challenge, 20-23 Nisan'da Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenecek.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonunda 200 bin avro ödül dağıtılacak.



Avrupa Turu'nun bir alt organizasyonu Challenge Tour'da yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak turnuvada 30'u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncu mücadele edecek.



Beşi amatör toplam dokuz oyuncunun sahaya çıkacağı turnuvada Türkiye'yi Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Ediz Kemaloğlu profesyonel, Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim da amatör olarak temsil edecek.



Turnuvada sporcular 17-19 Nisan'da antrenman yapabilecek. 19 Nisan'da ayrıca pro-am organizasyonu düzenlenecek. Müsabakalarda ikinci turun sonunda ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek. Turnuvanın son iki gününde golfçüler ödül için mücadele edecek.



Geçen yıl yine Gloria Golf Kulübü sahasında düzenlenen turnuvada Fransız oyuncu Clement Sordet toplamda 268 vuruşla zirveye çıkmış ve 28 bin avroluk büyük ödülün sahibi olmuştu.