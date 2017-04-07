Turkish Airline Euroleague
THY Euroleague 30. hafta maçında Darrüşafaka Doğuş, Kızıl Yıldız’ı 78-62’lik skorla yenerek Real Madrid ile eşleşti.
THY Euroleague 30. hafta maçında Darrüşafaka Doğuş, Kızıl Yıldız'ı 78-62'lik skorla yenerek Real Madrid ile eşleşti.
Salon: Wolkswagen Arena
Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin xxx 16, Birkan x 3, Wanamaker xxxx 22, Clyburn xx 10, Adrian Moerman x 5, Zizic xx 11, Anderson x 6, Bertans x 5
Başantrenör: David Blatt
Kızılyıldız: Wolters x 3, Thompson x 4, Dangubic xx 9, Mitrovic x 2, Lazic x 2, Simonovic xx 10, Jenkins xx 12, Guduric x 5, Kuzmic xxx 14, Bjelica x 1
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 25-14 (Darrüşafaka Doğuş)
Devre: 43-32 (Darrüşafaka Doğuş)
3. Periyot: 55-49 (Darrüşafaka Doğuş) - İSTANBUL
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