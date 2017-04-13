Türki Halkları Kültürü Kazan'da Buluştu

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Değişen Dünyada "Türki Halkların Geleneksel Kültürü" konulu uluslararası konferans bugün başladı.



Tataristan Kültür Bakanlığı, Cumhuriyet Geleneksel Kültürün Geliştirilmesi Merkezi ile Jiganov Kazan Devlet Konservatuarı tarafından düzenlen konferansa; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan ile RF'deki Cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye'den de 14 akademisyen katıldı.



Konferansın açılışına Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç da katılarak, Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin ile birlikte selamlama konuşması yaptı.



Başkonsolos Dilmaç, Tatarca yaptığı konuşmasında konferansın Türk dünyasının tarihi ve bilimsel merkezlerinden biri olan Kazan'da düzenlenmesinin sembolik önemine işaret etti. - Moskova