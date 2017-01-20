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Türkgözü'nde 4.1'lik Deprem- Fotoğraflar
Türkgözü'nde 4.1'lik Deprem- Fotoğraflar
20 Ocak 2017 Cuma 17:58
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[9183040] DHA
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