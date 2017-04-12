Turkeybuıld İstanbul'da Buluşuyor

Yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergilenmesinin yanı sıra; üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını bir araya getiren 'Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul', Türkiye'nin yapı sektöründeki en büyük ve en önemli platformlarını oluşturuyor. Fuar kapsamında düzenlenen "İş Geliştirme Platformu" etkinlikleri sektöre yeni iş ve işbirliği fırsatları sağlarken; "Mimarlık ve Mimarlık Kültürü" etkinlikleri ise sektör profesyonellerine bilgi akışı sağlıyor.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, "İş Geliştirme Platformu" etkinlikleri kapsamında, "Konuk Bölge Projesi"nde, bu yıl, hızlanan bir ekonomik büyümeye sahip olan Kuzey Afrika Bölgesi ülkelerini, "Hedef Pazar Projesi"nde ise 2030 Ulusal Vizyon Programı Projeleriyle büyük potansiyel taşıyan ve 2022 Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak olan Katar'ı ağırlıyor.

"Kuzey Afrika yeniden Türk yapı sektörünün odağında…"

Arap baharının etkilerini azaltarak, ekonomik açıdan giderek hızlanan bir toparlanma içine girmeye başlayan ve yeniden Türk yapı sektörünün odağında yer alan Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir ve Fas, Türkiye'nin en çok inşaat malzemesi ihracatı gerçekleştirdiği ilk 20 pazar arasında yer alırken yine bölgede yer alan Tunus ise ulaştırma, lojistik, eğitim ve sağlık alanında artan kamu yatırımlarıyla ilgi çekiyor.

Hedef Pazar: 2030 Ulusal Vizyon Programı ve 2022 Dünya Kupası projeleriyle dikkat çeken Katar…

Fuarın İş Geliştirme Platformu kapsamında düzenlenen "Hedef Pazar Projesi"nde bu yıl Türk yapı sektörü için güçlü bir potansiyel oluşturan Katar değerlendirilecek. Değeri 299,7 milyar dolar olan 2030 Ulusal Vizyon Programı ve 2022 Dünya Kupasına yönelik spor, turizm, sağlık ve eğitim alanlarındaki birçok projeyle dikkat çeken Katar, Türk yapı sektörü için büyük bir potansiyel taşıyor.

ITE Turkey Yönetim Kurulu Üyesi ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, 40. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'da bu yıl "Konuk Bölge Projesi"nde ağırlanacak Kuzey Afrika ülkelerinin ekonomik açıdan hızla toparlanan, istikrarlı bir büyüme sergilediğini belirtti. Başer; bölgenin alt yapı, ulaştırma, lojistik, sağlık, turizm gibi alanlarda artan yatırımlarının önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinin altını çizdi. "Hedef Pazar" Katar'da ise 2017-18 döneminde, inşaat sektörünün yüzde 9,0 büyüme göstermesini beklediklerini, Katar'ın 2030 Ulusal Vizyon Programı ve özellikle 2022 Dünya Kupası için olmak üzere spor, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında önemli projelere sahip olduğunu belirtti. Başer, bu ülkelerde açıklanan projelerin ve olumlu ekonomik gelişmelerin, Türk yapı sektörüne yeni iş ve işbirliği fırsatları doğurduğunu sözlerine ekledi.

Konuk Bölge ve Hedef Pazar Projelerinin fuar sırasında düzenlenecek etkinlikleri kapsamında; "Kuzey Afrika - Türkiye İnşaat Forumu" ve "Katar- Türkiye İnşaat Forumu"nda Türkiye, Kuzey Afrika ve Katar'dan konunun üst düzey yetkilileri konuşmacı olarak yer alacak. Türk yapı sektörünün bölgelerdeki yatırım, işbirliği ve ihracat potansiyelinin değerlendirileceği toplantının ardından düzenlenecek "İkili İş Görüşmeleri" bölümünde, katılımcı firmalar ile alım heyetleri yeni iş ve işbirliği fırsatları için bir araya gelecek.

Yapı – Fuarı Turkeybuild İstanbul, 40. Yaşında!

İlki 1978 yılında düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ihtisas fuarı olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'un bu yıl 40. yılını kutladıklarını belirten Burcu Başer, Fuarın düzenlendiği günden itibaren sektörle birlikte büyüyüp gelişerek bugün dünyanın 5 büyük yapı fuarı arasında yer aldığını belirtti. YEM Fuarcılık olarak, Yapı Fuarları – Turkeybuild kapsamında, Türk yapı sektörüne katkı sağlayan birçok etkinliğe imza attıklarını vurgulayan Başer, sözlerine şöyle devam etti: "40 yıldır Türk yapı sektörünün en büyük zirvesi olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, sektöre yeni pazarlar ve bilgi akışı sağlamayı kendine misyon edindi. Bu bağlamda Fuar'ın "İş Geliştirme Platformu" kapsamında 7 yıldır Konuk Ülke/Bölge Projeleri'ni gerçekleştiriyoruz. Son iki yıldır bu etkinliklerimize Hedef Pazar Projesi'ni de dahil ettik. Bu yıl tüm bunların yanı sıra, yine geçtiğimiz yıl fuar sırasında düzenlediğimiz, sektöre bilgi akışı sağlamasını hedeflediğimiz "Mimarlık ve Mimarlık Kültürü Etkinlikleri" ile STK'lara ve katılımcılarımıza etkinliklerini gerçekleştirmeleri için tahsis ettiğimiz "Seminer ve Demo Alanı Etkinlikleri"ni de gerçekleştiriyor olacağız."