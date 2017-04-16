Türkeş: Milletin Kararına Tabi Olacağız
Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Milletin çoğunluğu neye karar verirse biz ona tabi olacağız." dedi.
Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Milletin çoğunluğu neye karar verirse biz ona tabi olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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