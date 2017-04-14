Türkeş'in Eşi Referandum Kararını Açıkladı: 'Hayır' Diyeceğim

Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş referandum kararını açıkladı. Seval Türkeş katıldığı bir televizyon programında konuştu.

"TÜRKEŞ BÖYLE BİR TABLOYA GİRMEZDİ"

Türkeş, 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında şunları söyledi:

''Türkeş yaşasaydı böyle bir tabloya MHP de, Türkeş de girmezdi. Bu yüzden 'Hayır' diyorum."