Türkeş'in Eşi Referandum Kararını Açıkladı: 'Hayır' Diyeceğim
Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, 16 Nisan'da anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum hakkında konuştu. Türkeş, 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.
Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş referandum kararını açıkladı. Seval Türkeş katıldığı bir televizyon programında konuştu.
"TÜRKEŞ BÖYLE BİR TABLOYA GİRMEZDİ"
Türkeş, 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında şunları söyledi:
''Türkeş yaşasaydı böyle bir tabloya MHP de, Türkeş de girmezdi. Bu yüzden 'Hayır' diyorum."