Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Yandong'u Kabul Etti
- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'u karşılaması Tuğrul Türkeş'in konuşması Liu Yandong'un konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'u karşılaması
Tuğrul Türkeş'in konuşması
Liu Yandong'un konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.