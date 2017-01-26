Türkeli'de İlçe Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Türkeli Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan başkanlığında, İlçe Av Komisyonu Toplantısı yapıldı.



Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, avlanabilecek türler, türlerin avlanma limitleri ve türlerin avına başlangıç ve bitiş tarihleri görüşüldü.



Avlanabilecek türlerin limitlerinin belirlendiği toplantıda, çakal sayısında bir önceki yıla göre artış yaşandığından, avcı başına düşen çakal avlanma limiti artırıldı. Tilki sayısının azalması nedeniyle tilki avı yasaklanması kararı alındı.



İlçe Av Komisyonu üyeliğine emniyetin de davet edileceği belirtilen toplantıda, kaçak avlanmayı önlemeye yönelik denetimlerin artırılması, denetimlerde daha etkili olunması açısından emniyet ile jandarmanın birlikte hareket edileceği kararı alındı.