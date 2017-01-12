Türkeli'de Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Türkeli ilçesinde, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı ile deneme sınavlarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.



Kaymakamlıkta gerçekleştirilen törende, TEOG'da ilçe birincisi olan Beyzanur Çetinkaya ile ilçe ve köylerdeki okullarda yapılan deneme sınavlarında birincilik kazanan Aleyna Kaya'ya tablet, TEOG'da okullarında birincilik elde eden öğrencilere de saat hediye edildi.



Türkeli Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, öğrencileri teşvik etmek anlamında İlçe Milli Eğitim Müdürü ile başarılarının artması için öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini belirtti.



Kaymakam Doğan, "Öğrencilerimizin başarılı olması demek, bir anlamda ilçemizin de başarılı olması demektir. Tüm öğrencilerimizin eğitim noktasında daha çok başarı kaydetmelerini temenni ediyorum." dedi.



Doğan, ikinci dönemde yapılacak TEOG sınavında ilçe birinciliği elde edecek öğrenciye de tablet hediye edileceğini kaydetti.