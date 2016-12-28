Türkeli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapıldığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Tümerkan Mahallesi Girne Caddesi'ndeki bir benzin istasyonuna giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iş yerinin kasasında bulunan 20 bin lirayı çalarak kaçtı.
Zanlılar ayrıca iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına zarar verdi.
Emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaptı, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Türkeli'de Akaryakıt İstasyonundan Hırsızlık İddiası
Türkeli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapıldığı iddia edildi.
Türkeli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapıldığı iddia edildi.
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