Türkçemizin Soylu Sesi Yunus Emre" Paneli

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olarak anılan mutasavvıf, alim, halk şairi ve Türk-İslam düşünürü Yunus Emre, "Türkçemizin Soylu Sesi Yunus Emre" paneliyle anıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Anadolu Lisesi ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (İLESAM) katkılarıyla düzenlenen etkinlik, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Panelde konuşan yazar Selim Çoraklı, Yunus Emre'nin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkıldığı dönemlerde ortaya çıkarak, ümitsizliğe düşmüş insanlara ışık olduğunu söyledi.



Çoraklı, Yunus Emre'nin Anadolu Müslümanlarının ve Türkçe şiirin öncülerinden olduğuna işaret ederek, onun "Vahdet-i vücud" düşüncesini savunan şairlerden olduğunu kaydetti.



Yunus Emre'nin bütün hayatının hakikati aramakla geçtiğini anlatan Çoraklı, şöyle devam etti:



"Çağın tanığı olarak görüyoruz Yunus'u. Onu incelediğimiz zaman, o dönemde yaşadığı sevinçleri, acıları ve üzüntüleri, çok rahat bir biçimde şiirlerinde görebiliyoruz. Anadolu insanı da Yunus'u öyle bağrına basmıştır ki 'Bizim Yunus' demiştir. O yüzden Türkiye'nin değişik bölgelerinde, mezarı yani makamları vardır. Mesela Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy'de, Karaman'da Yunus Emre Camisi'nin avlusunda, Erzurum'un Tuzcu Köyü gibi birçok yerde makamları vardır. Aslında bu, Anadolu insanımızın sevdiği insana, nerede yattığı önemli olmadan, makam üzerinden duyduğu sevgiyi ve saygıyı ortaya koyar."



"Yunus'u besleyen kültürün kaynağında da Allah inancı vardır"



Çoraklı, Yunus Emre'nin sanat ve edebiyat anlayışına da değinerek, "Türk edebiyatını derinden etkileyen şairlerden biridir. Rahmetli Necip Fazıl da 'Anladım sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış' diyor ya, aslında Yunus'un sanat anlayışını da bu anlamda görebiliriz. Yunus'u besleyen kültürün kaynağında da Allah inancı vardır." ifadelerini kullandı.



"Derdin Nedir Yunus" kitabının yazarı Bahattin Ünal da Yunus Emre'nin, insan ilişkilerinde gönül konusuna çok önem verdiğini dile getirdi.



Ünal, Yunus Emre'nin söylemiyle, kendisine yoldaşlık eden 4 kavramı da şöyle anlattı:



"Bu 4 şey can, din, iman ve nefistir. Nefis ile yolda giderken savaşmış, çetin bir mücadele vermiştir. Yunus Emre, erenler kapısının mürüvvet kapısı olduğunu da bilir. Bundan mahrum olmamak için 'Sadakat ile bu kapıya gelmek gereklidir' der. Yunus Emre'ye göre Allah-ü Teala, aşk erine bin Hamza kuvveti vermiştir. Yolunu dağlar kesse dağları aşar, yolu açar, Allah'a ulaşır."



İLESAM İstanbul Şube Başkanı Cafer Vayni'nin yöneticiliğini üstlendiği etkinlikte, Bakırköy Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Müftüoğlu, Yunus Emre'nin şiirleri, Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz ve Bakırköy Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Handan Balcı ise şairin musiki yönü üzerine bir konuşma yaptı.



Etkinlikte öğrenciler tarafından verilen mini konserde, Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen ilahiler seslendirildi.