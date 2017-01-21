Türkçemiz parmak izimizdir!

Türkiye'de bir benzeri olmayan ve gelenekselleşen festivalde, danışma heyetini yazar Bekir Yurdakul, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı öğretim görevlisi Kerim Dündar ve emekli Türkçe öğretmeni Füsun Uğur oluşturdu. Açılış konuşmalarını yapan Danışma Heyeti üyesi Yazar Bekir Yurdakul ilk dil eğitiminin ailede edinildiğine dikkat çekerek, doğru dil bilinci oluşturma konusuna hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir, İstanbul ve Tarsus'tan on iki okulun öğrencilerinin katıldığı dil festivalinde, öğrencilerin heyecanına, danışma heyeti üyeleri ve Türkçe öğretmenleri de ortak oldular.

Dilden Dile Türkçe Festivali; Türkçeyi sevdirmek, dil öğrenmenin eğlenceli olduğu algısını yaratmak, yaratıcılık becerisini geliştirerek farklı ve özgün ürünler ortaya çıkarma konusunda öğrencileri desteklemek, konuşma-yazma alanlarına ilgiyi artırmak hedefleriyle düzenleniyor.

Festivalde katılımcı öğrenciler hem sosyalleşip, hem de Türkçenin zenginliğini eğlenerek kavradılar. Kendilerine seçtikleri takım adlarıyla, Türkçenin farklı bir alanına yönelik olarak hazırlanmış altı etap oyununa katılan öğrenciler, oyunların sonlarında temsili, küçük hediyeler aldılar.

Dilden Dile Türkçe Festivali'nin sonunda katılımcı okullar Bahçeşehir Koleji, Bornova Sevinç Koleji, Güzelbahçe MEV Koleji, Işıkkent Eğitim Kampüsü, İTÜ Koleji, Rota Koleji, Özel Ege Lisesi, Özel Türk Koleji, Tarsus SEV, UKEB Koleji, Üsküdar SEV ve ev sahibi Özel İzmir SEV Ortaokulu'na sertifikaları ve plaketleri verildi. Danışma heyetinde bulunan konuklar da günün anısına Okul Müdürü Sedef ÖZYİĞİT'ten plaketlerini aldılar.

