Turkcell ve Mıt Yeni Bir İşbirliğine İmza Attı

Turkcell, dünyanın inovasyon ve teknoloji alanında önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile yeni bir işbirliğine imza attı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleceğin inovatif Turkcell liderlerini yetiştirme hedefiyle GNÇYTNK eğitim programını hayata geçiren Turkcell Akademi, dünyanın inovasyon ve teknoloji alanında önde gelen üniversitelerinden MIT ile yeni bir işbirliği gerçekleştirdi.



Turkcell, daha önce eğitim alanında ortak çalışmalar yürüttüğü MIT ile bu kez MIT-Turkcell Innovation&Leadership Bootcamp (Liderlik ve İnovasyon Gelişim Modeli) adı verilen bir program hazırladı.



Turkcell'in yeni ve genç liderler yetiştirmeyi planladığı program kapsamında GNÇYTNK katılımcıları bir hafta boyunca MIT içerik ve uygulamalarının birlikte harmanlandığı özel ve yoğun bir eğitimden geçti.



Seçilen proje ekibi MIT'nin Boston kampüsüne gidecek



Turkcell, Bootcamp'le birlikte geleceğin liderlerini MIT'nin belirlediği kriterlere göre, liderlik yolculuğunun olmazsa olmazı yetkinliklerle yetiştirmeyi planlıyor. Eğitimin ilk bölümüne Turkcell'e katılan 160 GNÇYTNK dahil edildi. Gençler, global yeni teknolojileri ve global ürün/servis yaşam döngülerini öğrenirken, iş planı oluşturma, sunum becerilerinin geliştirilmesi gibi eğitimleri de aldı.



Sonrasında MIT'nin dünyaca ünlü Yeni Oluşum (New Venture) programına katılan genç yetenekler, bir ürün ya da servisin fikir aşamasından hayata geçme aşamasına kadar olan sürece liderlik etmeyi ve nasıl bir bilgi birikimine sahip olmaları gerektiğini öğrendi.



Bir haftalık yoğun eğitimin ardından, programın şampiyonu olan ve "nesnelerin interneti, yüz tanıma sistemleri ve örüntülü arama" konularında çalışma yapan proje ekipleri, MIT'nin Boston kampüsünde dünyaca ünlü profesörler ve mentorlar ile projelerini geliştirmeye devam edecek.



"MIT ile şirketimize ve sektörümüze yeni liderler yetiştiriyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, MIT-Turkcell Innovation&Leadership Bootcamp ile dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz Turkcell'de şuna inanıyoruz; insan varsa imkan da vardır. İhtiyacı olan insanlar varsa onlar için hayatı kolaylaştıracak ve değer yaratacak insanlar da vardır, imkanlar da." ifadelerini kullandı.



Bu vizyonla Türkiye'de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirdiklerini, bu fırsatların başında da eğitimin geldiğini aktaran Terzioğlu, Türkiye'de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü oldukları birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini bildirdi.



Terzioğlu, bu sürede dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan MIT ile eğitim konusunda pek çok başarılı işbirliği yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:



"İnovasyona inanan, çalışmalarımızı bu temel üzerine kurgulayan ve dünyada öncü adımlar atan bir şirket olarak yine dünyada bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. MIT dünyada ilk kez bir şirket için, bir şirkete özel eğitim ve gelişim programı hazırladı. MIT-Turkcell Innovation&Leadership Bootcamp adını verdiğimiz bu programla Turkcell olarak geleceğin inovatif, özgür ve özgüvenli Turkcell liderlerini yetiştirmeyi planlıyoruz. MIT Bootcamp ile GNÇYTNK'ler, şirket içi inovasyonun temeli olan yetkinlikleri kazanırken liderlik becerilerini de geliştirecek."



En çok çalışılmak istenen şirketlerinden biri olarak yeni mezun istihdamında fark yaratacak, şirkete ve sektöre çok daha donanımlı iş gücü yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Terzioğlu, "GNÇYTNK'lerimiz bir hafta boyunca sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar zorlu bir sürece girdi. Fakat kazançlarıyla kıyasladığımızda, bu fedakarlığın katbekat üzerinde tecrübe ve donanıma sahip olacaklar. Yetiştirdiğimiz ve önünü açtığımız bu donanımlı gençler, dünyaya açılan bir şirket olarak global pazarda bizi daha da güçlendirirken, Turkcell'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek. Biz de genç yetenekleri bu yıl da desteklemeyi ve onlara özel gelişim yatırımları yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



MIT Dijital Öğrenme Platformu Direktörü Prof. Dr. Sanjay Sarma ise teknolojide öncü olan Turkcell'in, aynı zamanda inovasyona ve eğitime ne kadar odaklı olduğunu çok iyi bildiklerini ifade ederek, şu yorumu yaptı:



"Eğitim alanındaki bu dostluğumuza önem veriyor ve onlar için yeni çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bootcamp bizim yeni dönem eğitim stratejimizin en yeni, en kritik inisiyatiflerinden biri olma özelliğine sahip ve MIT'nin bir sömestre yayılmış programının bir haftaya indirgenmiş hali. 21. yüzyılda dünyaya en iyi hizmeti verecek bilim ve teknoloji alanlarında okumak isteyen üstün başarılı öğrencileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu misyonun devam edebilmesinin en önemli kriteri de eğitim alanında global düşünerek sürekli yenilikçi olmaktan geçiyor. Bootcamp'i, ilk kez Turkcell'e özel hayata geçiriyoruz. Turkcell, eğitim alanında yaptığı yatırımlarla tüm Türkiye'de fırsat eşitliğini yaratan, inovasyona inanan, dünyada fark yaratan yenilikçi işlere imza atan bir şirket. Bu sebeple daha uzun yıllara yayılan işbirlikleri yapacağımıza inanıyoruz."



Bootcamp katılımcıları milyar dolarlık yatırım aldı



Açıklamaya göre, Bootcamp'te genç yetenekler, problemlere müşterinin gözüyle bakmayı öğrenerek onların hayatında fayda sağlayacak çözümleri fark yaratan bir eğitim metodolojisiyle öğreniyor. MIT Bootcamp takımı, dünyayı etkileyen yeni teknolojilerden finansa, fikir haklarından stratejik pazarlama ve marka yönetimine kadar birçok konuda eğitim veriyor.



Genç yetenekler eğitimlerini "takım çalışması", "birlikte başarma", "takım yönetme", "sürekli mentorluk ve "yaparak öğrenme" başlıkları altında dünyada fark yaratan MIT hocalarından ve mentorlardan alıyor.



MIT'nin Innovation programında bir hafta yoğun eğitim ve uygulama süreçlerinden geçen birçok katılımcı şimdiye kadar global ölçekli yatırım alarak büyük başarılara imza attı.



Turkcell Bootcamp kurgusunda mentorluk yapan Luciano da Silveira Araujo 2014'de katıldığı Bootcamp sonrasında drone teknolojisini havacılıkla birleştirerek tarım alanında önemli başarılara imza attı ve milyon dolarlık yatırım alarak şirketini büyüttü.



Ayrıca yine 2016 katılımcılarından Angela Scott, BioPharma şirketiyle gerçekleştirdiği başarıyla 7,5 milyon dolar yatırım aldı. Hyungsoo Kim ise görme engelli sporcular için tasarladığı Eone saat ile milyon dolarlık satışa ulaşıp 2014 tasarım ödülü aldı.