Turkcell Tv+ İngilizce Öğretiyor

Turkcell'in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, tüm dünyada büyük ilgi uyandıran kanalları kullanıcısıyla buluşturmayı sürdürüyor. Son olarak dünyanın sayılı İngilizce eğitim kanallarından English Club TV'yi platformuna ekleyen Turkcell TV+, bu sayede eğlendirerek İngilizce öğretmeye başladı. Tüm dünyaca kabul görmüş İngilizce eğitim materyallerinin yanı sıra öğrenmeyi kolaylaştıran film, dizi, belgesel gibi içeriklerin yer aldığı English Club TV, TV+'ta 99.kanaldan izlenebiliyor.



Çocukların vazgeçilmezi Duck TV de Turkcell TV+'ta



Sevilen çocuk kanallarını platformunda bulunduran Turkcell TV+, dünyada çocuk kanalları arasında önemli yer edinmiş Duck TV'yi de 114. kanalda izleyicisiyle buluşturuyor. Çocuklara özel öğretici ve eğlendirici içerikler sunan Duck TV, çocuk gelişimine de katkı sağlıyor. Turkcell TV+'ın yeni kanalı Duck TV, çocukların yanı sıra ebeveynlerin de vazgeçilmezi olacak.