Turkcell Superonline'dan Akk'sız Fiber İnternet Paketi

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell, fiber internette yeni bir dönem başlatıyor. Turkcell, müşterilerine Superonline Platin Paket ile evde internete her zaman, ayın her günü, günün her saatinde aynı hızda bağlanma fırsatı sunuyor. Platin Paket'te herhangi bir AKK (Adil Kullanım Koşulu) uygulaması olmuyor.



Platin Paket'te 25 megabit hızında olan fiber ev internet paketi ayda 89TL'ye sunuluyor.



Platin Paketler ile anne, baba, çocuklar, ailenin tüm üyeleri internet üzerinden televizyon, tablet ve telefonlarını kullanabiliyor. Turkcell Superonline'ın net fiyat uygulaması fiber platin paketler için de geçerli, hızı hiç düşmeyen paketlerde fatura internet kullandıkça artmıyor, hep aynı kalıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, internet kullanımında belirli bir limit aşımından sonra hızı yavaşlatan AKK uygulamasının 2018 sonunda tamamen ortadan kalkacağını belirtti.



Turkcell olarak abonelerin ev internetinde limitlere takılmadan ihtiyacını karşılamak için 2018 yılını beklemeden AKK olmayan fiber platin paketlerini çıkarma kararı aldıklarını dile getiren Bütün, "Ay boyunca fiber hızınızın düşmediği Platin Paketler ile abonelerimize yüksek kaliteli internette dolaşma imkanı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.