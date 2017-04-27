Turkcell Son 10 Yılın Büyüme Rekorunu Kırdı

Turkcell'in bu yılın birinci çeyrek finansal ve operasyonel değerlendirmesine göre, Turkcell grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde ederken, yıllık bazda yüzde 25,6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, global marka olma hedefine ulaşma yolunda dijital servisleri odağına alan Turkcell, yılın ilk çeyreğine tüm zamanların rekoruyla başladı.



Turkcell grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde ederken, yıllık bazda yüzde 25,6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı. 2016 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 39,8 artışla 1 milyar 400 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk çeyreğinde net kar ise 459 milyon TL oldu. Turkcell Türkiye ise finansal hizmet gelirleri de dahil edildiğinde yüzde 25,4 büyüdü.



1 Nisan itibarıyla bir yılını dolduran 4,5G'ye yaptığı yatırımların meyvesini almaya başlayan Turkcell, artan müşteri talebiyle data ve dijital servis gelirini 2016 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 94,2 büyüttü. Mobil data geliri yüzde 89, sabit data geliri ise yüzde 32 arttı.



BiP, TV+ ve fizy gibi ana dijital servislerin indirilme sayısı nisan ayında 53,3 milyona ulaştı. Ses, data ve dijital hizmetlerin üçünü birden kullanan müşterilerinin sayısı 2'ye katlanarak yüzde 42 oldu. 2017'nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye cirosunun yüzde 18'i dijital servislerden geldi.



Turkcell Grup'un hedeflerine ulaşmasında Financell katkı sağlamaya devam ederken, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile Türkiye'de yine bir ilke daha imza attı. Ortalama 336 gün vadeli toplam 100 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihraç eden Financell, bu alanda ihraç gerçekleştiren banka dışı ilk kurum oldu.



4,5G'nin ilk yılında Turkcell'in iştiraki Financell'in kredi desteğiyle akıllı telefon kullanan müşteri sayısı hızla arttı. Şebekedeki akıllı telefon penetrasyonu çeyrek bazında 4 puanlık artışla yüzde 68'e çıktı. 4,5G uyumlu akıllı telefonların sayısı ise yaklaşık 12 milyona ulaştı. Mart ayında 4,5G abonelerinin ortalama data kullanımı 5,1GB olarak gerçekleşti.



192 ülkede kullanılan BiP'in indirilme sayısı 13 milyonu aştı. Uygulamayı yaklaşık 1,4 milyon kullanıcı yurt dışından indirirken, Anadolu'da her 3 müşteriden biri BiP uygulamasını kullanmaya başladı. 4,5G'nin birinci yıldönümünde iki yerli baz istasyonu üzerinden İstanbul ve Erzincan arasında görüntülü görüşmeyi sağlayan BiP ile bir ilke daha imza atıldı.



Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Türkiye'nin müzik platformu fizy ise Türkiye'de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı.



Toplam 4 milyondan fazla indirilen lifebox'ta saklanan doküman sayısı ise 700 milyonu aştı. Türkiye'yi dijital dergicilikle tanıştıran Dergilik üç ay içinde 2,2 milyondan fazla indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdı.



"Turkcell 2017'ye rekorlarla başladı"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise GSM operatöründen dijital hizmet şirketine dönüşen Turkcell'in 2017'ye rekorlarla başladığını belirterek, "Kendi teknolojisini üreten ve dünya çapında servis sağlayan dijital hizmet şirketine dönüşme yolunda attığımız adımların karşılığını bu yılın ilk çeyreğine hem gelir hem de FAVÖK'te rekorlara imza atarak almaya devam ettik. 2017'nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye ciromuzun yüzde 18'ini dijital servislerden sağladık. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği servislerimizin sayısı 98'e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı." ifadelerini kullandı.



Bir yılını geride bırakan 4,5G ile servislere olan ilginin de önemli ölçüde arttığını aktaran Terzioğlu, "BiP'in dünya çapında indirilme sayısı 13 milyonu aştı. İndirmelerin 1,4 milyonu yurt dışından gerçekleşirken, Anadolu'da da 3 müşterimizden biri BiP uygulamamızı kullanıyor. fizy uygulamamız ise Türkiye'de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Toplamda 4 milyondan fazla indirilen lifebox'ta saklanan doküman sayısı ise 700 milyonu aştı." değerlendirmesinde bulundu.



Terzioğlu, Türkiye'yi dijital dergicilikle tanıştıran Dergilik uygulaması ile en popüler dergilere mobil cihazlardan erişim sağlandığını anlatarak, Dergilik'te yılın ilk üç ayında toplam 2,2 milyon dergi indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekoru kırıldığını ve Dergilik'e dahil edilen 13 yeni yayınla birlikte platformdaki dergi sayısının 300'e ulaştığını bildirdi.



4,5G'nin birinci yılında Türkiye'nin 81 ilinde nüfusun yaklaşık yüzde 83'ünü kapsadıklarını belirten Terzioğlu, şunları kaydetti:



"4,5G abone sayımız 26 milyonu aştı. 4,5G kullanıcılarının data kullanımı mart ayında ortalama 5,1GB'ye ulaşırken, 4,5G'nin katkısıyla tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı geçen yıla göre yüzde 69 artarak ortalama 3 GB olarak gerçekleşti. Türkiye'deki akıllı telefon penetrasyonumuz daha da ivme kazanarak ilk çeyrek sonunda yüzde 68'e ulaştı ve akıllı telefonların içerisinde 4,5G uyumlu cihazların payı yüzde 57 oldu. Yaptığımız yatırımlar ve müşterilerimizin artan talebiyle data ve dijital servis gelirlerimiz hızla arttı. Turkcell Türkiye gelirinin yüzde 67'sini oluşturan data ve dijital servisler geliri yüzde 94,2 yükselerek 2,4 milyar TL'ye ulaştı."



4,5G'ye yerli doğum günü hediyesi



4,5G'nin birinci yılında Turkcell'in, yine bir ilke imza atarak yerli baz istasyonlarıyla görüntülü görüşmeyi gerçekleştiren ilk mobil operatör olduğunu hatırlatan Terzioğlu, "ULAK yerli baz istasyonları projesi kapsamında iki yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda iki yerli baz istasyonu üzerinden İstanbul ve Erzincan arasında yeni nesil anlık mesajlaşma uygulaması BiP ile görüntülü görüşmeyi sağlayarak 4,5G'nin birinci yılını yerli hediyeyle kutladık." değerlendirmesinde bulundu.



Terzioğlu, 2017 yılının ilk çeyreğinde müşteri sayısının, 35,8 milyonu Türkiye'de olmak üzere toplam 50,4 milyona ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:



"Yılın ilk çeyreğinde mobil, fiber, ADSL ve TV'de müşteri kazanımımız devam etti. Mobil segmentte toplam müşteri sayımız ilk üç ayda 351 bin artarak 33,4 milyon oldu. Faturalı müşteri sayımız geçen çeyreğe göre 298 bin artarak müşteri bazımızın yüzde 53'üne ulaştı. Sabit segmentte ise fiber müşteri sayımız çeyreksel bazda 42 bin artarken, ADSL müşteri sayımız da 62 bin artarak toplam sabit müşteri sayımız yaklaşık 2 milyon oldu. Yakınsama stratejimiz kapsamında mobil ses, data ve servislerimizden her üçünü kullanan müşteri oranımız yüzde 42, sabit tarafta TV'li servis kullanan müşteri oranımız yüzde 39 oldu. Birinci çeyrekte, artan faturalı bazı data ve servis gelirleri sayesinde mobil bileşik ARPU geçen yıla göre yüzde 17,4 artarak 30,5 TL olurken, sabit bireysel ARPU ise yüzde 5,6 büyüme ile 53,1 TL'ye ulaştı."



Kar payı dağıtımı Genel Kurul'da görüşülecek



Turkcell'in Olağan Genel Kurulu'nun 25 Mayıs 2017'de düzenleneceğini de hatırlatan Terzioğlu, "Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikamızda belirtilen kar dağıtım oranıyla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 791 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Önerilen kar payı, 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenecek. Kar payı dağıtımı, Genel Kurulumuzun onayına tabi olacak." ifadelerini kullandı.