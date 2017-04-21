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Turkcell, Şipşarj'ı Geliştirdi
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Turkcell, Şipşarj'ı Geliştirdi

Turkcell, restoranlarda priz arama telaşını sonlandırma amacıyla kablosuz şarj ünitesi Turkcell Şipşarj’ı geliştirdi.

Turkcell, Şipşarj'ı Geliştirdi

Turkcell, restoranlarda priz arama telaşını sonlandırma amacıyla kablosuz şarj ünitesi Turkcell Şipşarj'ı geliştirdi.

Turkcell, restoranlarda veya dış mekanlarda priz arama telaşını sonlandırma amacıyla kablosuz şarj ünitesi Turkcell Şipşarj'ı geliştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in, kablosuz şarj istasyonu üreticisi Fluxport ile geliştirdiği Şipşarj, Midpoint ve Welldone'ın İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki toplam 25 restoranında müşterilere hizmet verecek. Küresel standartlara uygunluğu ifade eden 'yaşam enerjisi' anlamındaki 'Oi' teknolojisine sahip Turkcell Şipşarj ile aynı anda iki telefon kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Turkcell Şipşarj, kablosuz şarj özelliği taşımayan telefonlarda da kullanılabiliyor. Aynı zamanda USB girişlerden kabloyla da şarj imkanı veren ürün, 20.000 mAh gücünde batarya içeriyor. - İSTANBUL

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