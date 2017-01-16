Turkcell, 'Salla Kazan' ile müşterilerine 30 milyon GB ve 13 milyar dakika armağan ettiğini açıkladı.
Turkcell, 'Salla Kazan' ismini verdiği kampanya kapsamında, yeni reklam yüzleri Emocanlar vasıtasıyla 5 hafta boyunca milyonlarca hediye dağıttığını açıkaldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre telefonlarını sallayıp kampanyaya katılan milyonlarca Turkcell'li toplamda 30 milyon GB ve 13 milyar dakika kazandı. Hesabım uygulamasında Salla Kazan ekranına girerek telefonunu sallayan milyonlarca Turkcell'li her hafta yeni bir hediye ile buluştu. Tüm Turkcell Bireysel Faturalı, Kurumsal Faturalı, Bireysel Hazırkartlı aktif, ses hattı abonelerinin yararlanabildiği ve Turkcell'lilerin yoğun ilgi gösterdiği Salla Kazan'da toplam 24 milyon adet hediye verildi. - İSTANBUL
Turkcell, 'Salla Kazan' ile Verilen Hediyeleri Açıkladı
Turkcell, ‘Salla Kazan’ ile müşterilerine 30 milyon GB ve 13 milyar dakika armağan ettiğini açıkladı.
Turkcell, 'Salla Kazan' ile müşterilerine 30 milyon GB ve 13 milyar dakika armağan ettiğini açıkladı.
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