Turkcell Platinum Bosphorus Cup"Ta Kupa Yeni Şampiyonu Bekliyor

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın "Döner Trofe Kupası" yeni şampiyona verilmek üzere organizasyona teslim edildi.



Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta klasikleşen kupa devir teslim töreni gerçekleştirildi. 11-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yelken yarışlarının Döner Trofe Kupası, organizasyonu düzenleyen ORG Sports Management'a teslim edildi.



30 ülkeden 100'e yakın yelkenlinin mücadele edeceği Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim törenine, ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, ana sponsor Turkcell Platinum sözcüsü Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve geçen yılın şampiyon takımı Orient Express VI adına Bülent Atabay katıldı.



2002 yılından bu yana gerçekleştirilen Bosphorus Cup yarışlarının özel ödülü olan ve Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı 7 kilogram ağırlığındaki gümüş kupa bu yıl 14 Mayıs'ta sahibine kavuşacak. Her sene genel klasman birincisinin sahip olduğu, Kapalıçarşı'da gümüş ve kristal malzemelerle üretilen "eşsiz" kupa, bir yıl boyunca son şampiyon Orient Express VI ekibinde kaldı.



5 yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler Caddebostan'da antrenman yarışı yapacak. 13 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Boğaz Yarışında tüm yelkenliler İstanbul Boğazı'nı birbirinden farklı renklere boyayacak. Boğaz Yarışı'nda tekneler Dolmabahçe'den start alacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Bosphorus Cup, 14 Mayıs Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.



Beşiktaş sahili-Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy ve Aşiyan, yarışın en iyi takip edilebileceği lokasyonlar olarak öne çıkıyor.



"Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a adımızı vermekten mutluyuz"



Teslim töreninde konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bütün, şunları kaydetti:



"Turkcell Platinum olarak yüzbinlerce müşterimize daha da iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Turkcell'in eşsiz müşteri deneyimini yaşatmanın yanı sıra seyahat, ulaşım, eğlence ve tüm teknolojik ihtiyaçları kapsayan birçok ayrıcalık da sunuyoruz.



Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'a Turkcell Platinum adını vermek ve sporcuların Turkcell teknolojisiyle eşsiz İstanbul Boğazı'nda yelken açması bizim için büyük mutluluk. Bir kez daha Turkcell teknolojisini bu özel yarışa entegre edeceğimiz için sevinçliyiz."



ORG Sports Management kurucusu Gorbon da Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın dünyanın en önemli yelken yarışları arasında kendisine yer bulduğuna işaret etti.



Gorbon, "Bu yarışı 16 senedir büyük bir şölen eşliğinde İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bir yarıştan daha fazlası. Bu organizasyon hem Türkiye hem de İstanbul'un dünyaya tanıtılmasında önemli bir misyon da yüklendi. Tüm halkımızı bu görsel şöleni yerinden izlemeleri için davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.