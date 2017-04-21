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Turkcell Müşterilerinin İnternetlerini İkiye Katlıyor
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Turkcell Müşterilerinin İnternetlerini İkiye Katlıyor

Turkcell, 4.5G'nin etkisiyle yoğun ilgi gören yeni nesil uygulamalarını da kampanyaya dahil ederek müşterilerinin keyiflerini de ikiye katlayacak.

Turkcell Müşterilerinin İnternetlerini İkiye Katlıyor

Turkcell, 4.5G'nin etkisiyle yoğun ilgi gören yeni nesil uygulamalarını da kampanyaya dahil ederek müşterilerinin keyiflerini de ikiye katlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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