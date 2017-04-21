Turkcell Müşterilerinin İnternetlerini İkiye Katlıyor
Turkcell, 4.5G'nin etkisiyle yoğun ilgi gören yeni nesil uygulamalarını da kampanyaya dahil ederek müşterilerinin keyiflerini de ikiye katlayacak.
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