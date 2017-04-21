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Turkcell Müşterilerinin İnternetini İkiye Katlıyor
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Turkcell Müşterilerinin İnternetini İkiye Katlıyor

Turkcell, 4.5G'de bir yılı geride bırakırken, yeni "Salla Katla" kampanyasıyla 4.5G kullanan tüm müşterilerine sadece telefonlarını sallayarak internetlerini ikiye katlama avantajı sunuyor.

Turkcell Müşterilerinin İnternetini İkiye Katlıyor

Turkcell, 4.5G'de bir yılı geride bırakırken, yeni "Salla Katla" kampanyasıyla 4.5G kullanan tüm müşterilerine sadece telefonlarını sallayarak internetlerini ikiye katlama avantajı sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, yaptığı yatırımlarla dünyanın "en güçlü" 4.5G altyapılarından birini Türkiye'ye kazandırarak müşterilerine 4.5G deneyimi sunan Turkcell, kullanıcılarını en yeni ürün ve servislerle buluştururken sürprizlerine de devam ediyor.

Turkcell, 4.5G'nin birinci yılına özel düzenlediği yeni "Salla Katla" kampanyasıyla 4.5G kullanan tüm müşterilerine teşekkür ediyor. Yeni teşekkür kampanyasıyla tüm Turkcell 4.5G kullanıcılarının mevcut tarifelerindeki mobil internet paketi ikiye katlanıyor.

Turkcell, müşterilerinin hayatlarına konfor ve eğlence kattığı ve 4.5G'nin etkisiyle yoğun ilgi gören yeni nesil uygulamalarını da kampanyaya dahil ederek müşterilerinin keyiflerini de ikiye katlayacak. Böylece Turkcell uygulamaları olan BiP, TV+, lifebox ve Dergilik gibi servislerin kullanımı için özel tanımlanan GB'lar da bir ay süresince ikiye katlanacak.

Turkcell'in yeni teşekkür kampanyasından yararlanmak için 4.5G uyumlu cihaz ve SIM karta sahip olarak Turkcell Hesabım uygulamasına girip "Salla Katla"yı seçmek ve telefonu sallamak yeterli olacak. Ardından mevcut tarifelerde yer alan tüm GB'lar anında ikiye katlanacak. Turkcell'liler bir ay boyunca iki kat internetin keyfini yaşayacak. Yeni kampanyadan bireysel Turkcell müşterilerinin yanı sıra kurumsal hat sahibi kullanıcılar da faydalanabilecek.

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