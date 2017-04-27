Turkcell'in Kârı Yüzde 18.5 Azaldı

Turkcell'in 2017 yılı ilk çeyrek karı yüzde 18.5 azalarak 459 milyon TL oldu.

Turkcell'in Kârı Yüzde 18.5 Azaldı

Turkcell'in 2017 yılı ilk çeyrek karı  yüzde 18.5 azalarak 459 milyon TL oldu

Kaynak: Dunya.com

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