Turkcell'in Ar-Ge ve İstihdam Çalışmalarına Özel Ödül

Turkcell, Ar-Ge, istihdam ve verimlilik alanlarındaki çalışmaları ve sektöre katkıları dolayısıyla Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından özel ödül aldı.



Şirket açıklamasına göre, Turkcell, ödülünü TBD tarafından Antalya'da düzenlenen ve sektörün en önemli etkinliklerinden biri olan 24. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri'nde (BİM'24) aldı. Türkiye'nin teknolojide tüketen değil, üreten ülke olması için özellikle Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk veren Turkcell, yerli iş gücünü de en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TBD tarafından verilen ödülün kendileri için anlamının çok büyük olduğunu belirterek, küresel pazarda rekabet eden bir şirket olarak, Türkiye'nin kalkınması için inovasyon kültürünün ve teknolojinin gelişmesinin çok önemli olduğuna inandıklarını ifade etti.



İnsan faktörünü odağına alarak hareket eden ve DNA'sında inovasyon olan bir şirket olduklarını vurgulayan Terzioğlu, şunları kaydetti:



"Teknolojimizi insan için kullanıyor, bu çerçevede ürün ve servisler geliştiriyoruz. Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlarla bölgeye örnek teşkil ederken pek çok ülkeye de ürün ve teknoloji ihraç eder hale geldik. Bugün dünya çapında marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen BiP, Turkcell TV+, lifebox ve fizy gibi ürünlerimiz, Ar-Ge çalışmalarımızın başarılı birer sonucu. Yaptığımız patent başvurularıyla iletişim ve haberleşme sektörünün patent şampiyonuyuz. Ar-Ge hacmiyle ortaya çıkan yenilikçi ürün ve servislerimizle insan merkezli akıllı toplum dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu kararlı ilerleyişin temelini kuşkusuz insan kaynağımız oluşturuyor. Yeni adımlar atarken önümüzde şekillenen iş alanlarında artan ihtiyacımızı karşılamak için istihdam yatırımlarımıza da devam edeceğiz."