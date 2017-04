Turkcell İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Turkcell 2017 yılının ilk çeyreğinde grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde ederken, yıllık bazda yüzde 25,6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı.



Turkcell 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Turkcell grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde ederken, yıllık bazda yüzde 25,6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı. Şirket açıklamasına göre 2016 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 39,8 oranında artışla 1 milyar 400 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk çeyreğinde net kar ise 459 milyon TL oldu.



GSM operatöründen dijital hizmet şirketine dönüşen Turkcell'in 2017'ye rekorlarla başladığını anlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Kendi teknolojisini üreten ve dünya çapında servis sağlayan dijital hizmet şirketine dönüşme yolunda attığımız adımların karşılığını bu yılın ilk çeyreğine hem gelir, hem de FAVÖK'te rekorlara imza atarak almaya devam ettik. 2017'nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye ciromuzun yüzde 18'ini dijital servislerden sağladık. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği servislerimizin sayısı 98'e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı" dedi.



"fizy yabancı rakibini ikiye katladı"



Bir yılını geride bırakan 4.5G ile birlikte servislere olan ilginin de önemli ölçüde arttığını anlatan Terzioğlu, "BiP'in dünya çapında indirilme sayısı 13 milyonu aştı. İndirmelerin 1,4 milyonu yurtdışından geçekleşirken, Anadolu'da da 3 müşterimizden biri BiP uygulamamızı kullanıyor. fizy uygulamamız ise Türkiye'de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Toplamda 4 milyondan fazla indirilen lifebox'ta saklanan doküman sayısı ise 700 milyonu aştı" diye konuştu. Türkiye'yi dijital dergicilikle tanıştıran Dergilik uygulaması ile en popüler dergilere mobil cihazlardan erişim sağladıklarını ifade eden Terzioğlu, "Dergilik'te yılın ilk üç ayında toplam 2,2 milyon dergi indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekoru kırıldı. Dergilik'e dahil edilen 13 yeni yayınla birlikte platformdaki dergi sayısı 300'e ulaştı" açıklamasını yaptı.



"Türkiye'de gelirin yüzde 67'si data ve dijital servislerden"



4.5G'nin birinci yılında Türkiye'nin 81 ilinde nüfusun yaklaşık yüzde 83'ünü kapsadıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "4.5G abone sayımız 26 milyonu aştı. 4.5G kullanıcılarının data kullanımı Mart ayında 5,1GB'ye ulaşırken, 4.5G'nin katkısıyla tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı geçen yıla göre yüzde 69 artarak 3 GB olarak gerçekleşti. Türkiye'deki akıllı telefon penetrasyonumuz daha da ivme kazanarak ilk çeyrek sonunda yüzde 68'e ulaştı ve akıllı telefonların içerisinde 4.5G uyumlu cihazların payı yüzde 57 oldu. Yaptığımız yatırımlar ve müşterilerimizin artan talebiyle data ve dijital servis gelirlerimiz hızla arttı. Turkcell Türkiye gelirinin yüzde 67'sini oluşturan data ve dijital servisler geliri yüzde 94,2 oranında yükselerek 2,4 milyar TL'ye ulaştı".



"4.5G'ye yerli doğum günü hediyesi"



4.5G'nin birinci yılında Turkcell'in, yine bir ilke imza atarak yerli baz istasyonlarıyla görüntülü görüşmeyi gerçekleştiren ilk mobil operatör olduğunu hatırlatan Terzioğlu, "ULAK yerli baz istasyonları projesi kapsamında iki yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda iki yerli baz istasyonu üzerinden İstanbul ve Erzincan arasında yeni nesil anlık mesajlaşma uygulaması BiP ile görüntülü görüşmeyi sağlayarak 4.5G'nin birinci yılını yerli hediyeyle kutladık" dedi.



"Sabit müşteri sayısı 2 milyona ulaştı"



2017 yılının ilk çeyreğinde müşteri sayısının, 35,8 milyonu Türkiye'de olmak üzere toplam 50,4 milyona ulaştığını dile getiren Terzioğlu, "Yılın ilk çeyreğinde mobil, fiber, ADSL ve TV'de müşteri kazanımımız devam etti. Mobil segmentte toplam müşteri sayımız ilk üç ayda 351 bin artarak 33,4 milyon oldu. Faturalı müşteri sayımız geçen çeyreğe göre 298 bin artarak müşteri bazımızın yüzde 53'üne ulaştı. Sabit segmentte ise, fiber müşteri sayımız çeyreksel bazda 42 bin artarken, ADSL müşteri sayımız da 62 bin artarak toplam sabit müşteri sayımız yaklaşık 2 milyon oldu. Yakınsama stratejimiz kapsamında mobil ses, data ve servislerimizden her üçünü kullanan müşteri oranımız yüzde 42, sabit tarafta TV'li servis kullanan müşteri oranımız yüzde 39 oldu. Birinci çeyrekte, artan faturalı bazı data ve servis gelirleri sayesinde mobil bileşik ARPU geçen yıla göre yüzde 17,4 artarak 30,5 TL olurken, sabit bireysel ARPU ise yüzde 5,6 büyüme ile 53,1 TL'ye ulaştı" şeklinde konuştu.



"Genel Kurul'da kar payı dağıtımı da görüşülecek "



Turkcell'in Olağan Genel Kurulu'nun 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenleneceğini de hatırlatan Terzioğlu, "Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikamızda belirtilen kar dağıtım oranıyla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 791 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Önerilen kar payı, 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenecek. Kar payı dağıtımı, Genel Kurul'umuzun onayına tabi olacak" diye konuştu. - İSTANBUL