Turkcell Hesabım Uygulaması 14 Milyondan Fazla İndirildi

Turkcell'lilerin hatlarını ceplerinden yöneterek her türlü işlemi gerçekleştirebildikleri Turkcell Hesabım uygulaması 14 milyondan fazla indirildi.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell hat sahiplerinin kullanım kotalarını kontrol edip fatura sorgulama ve ödeme işlemlerini yapabildikleri, tarife ve kampanyaları inceleyip değiştirebildikleri, hatta data ve ses paketleri yükleyebildikleri "Hesabım" uygulamasından kullanılan cihazla ilgili bilgilere ve en yakın Turkcell'e de ulaşmak mümkün oluyor.



Uygulama, kullanıcıların hattını yönetmesini de oldukça kolaylaştırıyor. Açar açmaz kalan kullanım ve fatura bilgileri ile avantajlı kampanyaların bulunduğu ana sayfaya ulaşılan uygulamanın sol kısımda yer alan menü üzerinden tüm paket, tarifeler ve kampanyalarla ilgili bilgi alınabiliyor. Menü üzerinden güncel ve geçmiş faturaları incelemenin, ödenmemiş faturaları hızlıca ödemenin, Turkcell ürün ve servislerinden yararlanmanın ve kampanyalara katılmanın mümkün olduğu uygulama üzerinden kullanıcıya özel çağrı, sms, hat, internet, kart ve şifre gibi ayarlamalar yapılabilmekte.



Ön ödemeli hat sahipleri TL yüklemelerini ve paket satın alma işlemlerini yine Hesabım üzerinden yapabiliyor.



Turkcell Superonline kullanıcıları da Hesabım uygulamasında hesap ekle özelliğini kullanarak Superonline ürünlerine dair kullanımlarını takip ederek faturanı görüntüleyip, ödemelerini gerçekleştirebiliyor.