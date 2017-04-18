Turkcell Global Bilgi'den Ana Sponsorluk

Turkcell Global Bilgi, 5. Müşteri Hizmetleri & Deneyimi Zirvesi'nin ana sponsoru oldu.



Şirket açıklamasına göre, Turkcell Global Bilgi, müşteri hizmetleri ile ilgili gündemlerin masaya yatırıldığı ve tüm paydaşların bilgi paylaşımı yaptığı "ilk" platform olma özelliği taşıyan 5. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi'nin ana sponsorluğunu üstlendi.



İstanbul Hilton Bosphorus Hotel'de 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü düzenlenecek zirvede, çok kanallı müşteri deneyiminde yaşanan dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın müşteri hizmetleri alanındaki yansımaları başta olmak üzere, sektör bazlı en iyi müşteri deneyimi örnekleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki soru işaretlerine cevaplar, yapay zekanın müşteri hizmetlerinde kullanımı ve mobil müşteri deneyimi gibi sıcak gündemi oluşturan konular sektör profesyonelleri tarafından ele alınacak.



Zirve kapsamında bankacılık, sigorta, e-ticaret, perakende ve enerji sektörleri başta olmak üzere beyaz eşya, online oyunlar, belediyecilik ve inovatif platformlar sektörlerinde faaliyet gösteren, müşteri hizmetlerinde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanan birçok kurumun temsilcileri sunumlarıyla farklılaşan deneyimlerini paylaşacak.



"Müşteri deneyimini farklılaştıracak çözümler sunuyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, zirvenin ana sponsoru olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Müşteri deneyiminin iş hayatındaki kavramları radikal biçimde değiştirdiğine dikkati çeken Aynur, şunları kaydetti:



"Teknoloji sayesinde tüketicinin zaman ve mekan bağımsız her konu hakkında bilgi sahibi olabildiği bir ortamda markaların rekabet avantajı sağlayabilmesinin tek yolu müşterilerine sunduğu deneyimin farklılaşmasından geçiyor. Bu doğrultuda, vizyonumuzu 'Müşteri Deneyimi Çözümleri Merkezi' olarak konumlandırdık ve çalışmalarımızı bu hedef çerçevesinde şekillendirdik.



Geçtiğimiz yıl müşteri deneyimi tasarımı ekibimizi kurarak şirketimizi geleceğe taşıyacak en önemli adımı attığımızı düşünüyorum. Bu ekibin çalışmaları sayesinde markaların müşterileri ile olan tüm temas noktalarını detaylı analiz ederek müşteri deneyimini farklılaştıracak çözümler sunmaktayız. 5. Müşteri Hizmetleri & Deneyimi Zirvesi, farklı çözüm ve hizmetlerimizi sektör profesyonelleriyle buluşturmak adına güzel bir fırsat olacak."