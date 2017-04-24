Turkcell Global Bilgi Çalışanları 23 Nisan'ı çocuklarıyla coşkuyla kutladı

Türkiye'nin müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi'nin, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl da büyük bir coşku ve neşe içinde geçti. Şirketin tüm lokasyonlarında düzenlenen etkinliklerde toplam 2400 çocuk aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar şunları söyledi; Turkcell Global Bilgi olarak sene içerisinde sık sık aileleri ağırladığımız büyük buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de ailelerin farklı bir gün geçirmelerine vesile olmak, onlarla tanışarak daha sıcak ilişkiler kurmak bizim için ayrı bir motivasyon oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da çalışanlarımız ve onların çocukları ile kutlamak bir gelenek haline geldi. Yavrularımız hem anne ve babalarının çalıştıkları işyerini görmüş oluyor, hem de onlarla farklı bir gün geçirme mutluluğunu yaşıyor. Bu sene de coşku içinde bir bayram geçirdik, lokasyonlarımız miniklerimizin güzel enerjileriyle doldu. Çalışanlarımızı mutlu edecek, motivasyonlarına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

Çocuklara sürpriz hediyeler

Turkcell Global Bilgi tüm 23 Nisan etkinliklerinde keyifli dakikalar geçiren minik misafirlerinin

göz taraması ve diş kontrollerinin de yapılmasını sağladı. İstanbul'da yapılan atık atölyesi ile de, çocukların çevre bilincine katkıda bulunuldu. Anne ve babaların tümünün idari izinli oldukları şenlikte, bayram coşkusu yaşayan çocuklar günün sonunda sürpriz hediyelerle uğurlandı.