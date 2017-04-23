Türkcell Fizy Liseler Arası Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu
Türkcell Fizy Liseler Arası Müzik Ödülleri sahiplerini bulduİSTANBUL - Turkcell Digital Müzik Platformu Fizy tarafından düzenlenen 20. Liseler Arası Müzik Ödülleri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Türkcell Fizy Liseler Arası Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
İSTANBUL - Turkcell Digital Müzik Platformu Fizy tarafından düzenlenen 20. Liseler Arası Müzik Ödülleri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Türkiye'nin bir çok yerinden lisenin başvuruda bulunduğu yarışmada yapılan değerlendirmelerde farklı kategorilerde kişi ve grup olarak ödüller verildi. Ödül töreni öncesinde sahneye çıkan Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray, liseliler selamlayarak başarılar diledi. Tören arasında sahneye çıkan küçük gruplar mini konser vererek çeşitli gösteriler yaptı.
Bu yıl 20. Düzenlenen Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kişi ödüllerinde Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, İzmir Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi, Ankara Alparslan Anadolu Lisesi, Gaziantep Ayten Kemal Akınal Anadolu -Mustafa Gürbüz Necati Bayel Anadolu Lisesi, Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi, Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, Özel Yakacık Doğa Anadolu Lisesi Özel Kurtköy Doğa Anadolu Lisesi, İzmir Emel Mustafa Uşaklar Anadolu Lisesi Özel Değişim Anadolu Lisesi ve İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi layık görüldü.
20. Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'nda grup olarak ise Ardeşen Kanunu Anadolu Lisesi ve Işıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir Adnan Menderes ve Karesi Temel Lisesi, Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, Galatasaray Lisesi, Antalya Aksu Güzel Sanatlar Lisesi, Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi ödüle layık görüldü.
(ÖFA