Turkcell'den Özel Basın Tarifesi

Turkcell, gazetecilerin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel basın tarifesi hazırladı.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, platinum ayrıcalıklarının dahil edildiği 10 GB internet, bin dakika konuşma ve bin SMS'ten oluşan paketin 55 liraya sunulduğu belirtildi.



Gazetecilerin çok fazla seyahat etmesinden yola çıkarak hazırlanan Platinum 10GB paketinin diğer bir avantajı, ayda 7 gün hiçbir ek ücret ödemeden, 55 ülkede geçerli olmak üzere yurt dışındayken de yurt içinde gibi kullanılabilmesi.



Turkcell, bu kez basın mensuplarına özel bir tarife hazırladı. Gazetecilerin çok fazla seyahat etmesinden yola çıkılarak düzenlenen basın tarifesinde konuşma, SMS, internet, yurt dışı avantajları ve Platinum ayrıcalıklarından oluşan bir paket sunuluyor.



Platinum 10GB ismi verilen pakette basın mensupları 55 lira karşılığında her yöne bin dakika konuşma ve bin SMS ile tam 10 GB internet kullanım hakkı elde ediyor.



Kontratlı fiyatı 79 lira olan paket sadece gazetecilere özel 55 lira olarak ücretlendiriliyor. Basın tarifesiyle birlikte daha önce görülmemiş bir yurt dışı avantajı da veriliyor.



İnternet ve SMS'lerin aynı Türkiye'deki gibi gönül rahatlığıyla kullanabilecek basın tarifesi tam 55 ülkede geçerli. Turkcell'lilerle sınırsız konuşma imkanı tanınan tarifeye TV+, fizy, lifebox, BiP ve Platinum gibi servislerin ayrıcalıkları da eklendi.



TV+'ın Cep Paketi aboneliği ücretsiz olarak sunulurken, TV keyfinin aralıksız devam etmesi için 5 GB internet kullanımı da hediye ediliyor. TV+'ta yerli yabancı TV kanalları, ödüllü filmler telefondan takip edilebilirken, kaçırılan programlar, diziler ve hatta canlı yayın bile geri alınarak izlenebiliyor.



fizy de gazetecilere ücretsiz sunulan diğer bir uygulama. fizy'de yerli ve yabancı milyonlarca şarkı reklamsız dinlenebilirken, ayda 1 saat boyunca video klip izlenebiliyor. Binlerce fizy müzik listesinin tadını çıkarırken, Haftalık Keşif Listesi ile dinlenen şarkıların benzerlerini keşfetmek de mümkün.



Lifebox ve BiP'ten hediye internet



Basın mensupları Platinum ayrıcalığı ile ücretsiz olarak 500 GB saklama alanıyla birlikte Lifebox ve BiP ?kullanımları için 10GB internet paketi de kazanıyor. Her yerden erişilebilen Lifebox'ın 500 GB saklama alanında fotoğraf, video, müzik ve dosyaları güvenle saklanabiliyor. Ayrıca BİP'in yüksek kaliteli sesli ve görüntülü arama özelliği de BiP kullanımlarına özel 10GB interneti ile birlikte veriliyor.



Platinum 10GB paketiyle ücretsiz sunulan Turkcell uygulamaları ile birlikte pek çok ayrıcalık da basın mensuplarını bekliyor. Tüm Cinemaximum Sinemaları'nda pazartesi, perşembe, cuma ve pazar ikinci bilet hediye edilirken; Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon'da Havaş ile ücretsiz havalimanı transferi sağlanıyor.



Ücretsiz yurt dışı çıkış harç pulu, yurt dışı uçak biletlerinde yüz lira indirim, Uber'de yüzde 20 indirim, Joker Ekip şoför hizmeti, Deniz Taksi'de yüzde 50 indirim, Europcar'la yüzde 50 indirimli araç kiralama ile Kanyon, Cevahir, Metrocity, Özdilek Park, Buyaka, Ankara Ankamall AVM ve İstanbul Optimum Outlet'te ücretsiz vale avantajı sunuluyor.



Ayrıca Platinum Müşteri Hizmetleri'ne yurt dışından ücretsiz ulaşma imkanı tanınıyor. Sevdikleriyle birlikte kayak tatiline Kartalkaya'ya gitmek isteyenleri, Platinum'un özel aracı ile gidiş-dönüş 75 liraya ulaşım imkanından yüz lira otel indirimine, ücretsiz kayak kiralamadan ısınma kabinlerine, öğle yemeği ikramına kadar kış boyu pek çok ayrıcalık bekliyor.



Basın mensuplarının kendilerine özel hazırlanan bu tarifeden yararlanabilmeleri için Sarı Basın Kartı veya www.turkcell.com.tr 'deki onama metni ile bireyselevrak@turkcell.com.tr adresine başvurarak basın tarifesine geçiş yapabiliyorlar. Onama metninin basın yayın organının antetli kağıdına basılmış, kaşeli ve imzalı olması gerekiyor. Onama metni ile birlikte imza sirküleri de gönderilmesi gereken evraklar arasında yer alıyor.