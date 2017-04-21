Turkcell'den Müşterilerine 'Salla Katla' Sürprizi

Turkcell, 4.5G'nin birinci yılına özel yeni 'Salla Katla' kampanyasıyla 4.5G kullanan tüm Turkcell'lilerin Hesabım uygulamasını kullanıp sadece telefonlarını sallayarak mevcut paketlerindeki internetlerini ikiye katlayacaklarını duyurdu.



Turkcell, 4.5G'de bir yılı geride bırakırken müşterilerine özel bir yıl dönümü kampanyasıyla teşekkür edeceğini açıkladı. Buna göre, yeni 'Salla Katla' kampanyasıyla 4.5G kullanan tüm Turkcell'liler Hesabım uygulamasını kullanıp sadece telefonlarını sallayarak mevcut paketlerindeki internetlerini ikiye katlayacak. Şirketten yapılan açıklamada, böylece Turkcell uygulamaları olan BiP, TV+, lifebox ve Dergilik gibi servislerin kullanımı için özel tanımlanan GB'ların da bir ay süresince ikiye katlanacağı bildirildi. Yeni teşekkür kampanyasından yararlanmak için 4.5G uyumlu cihaz ve sim karta sahip olarak Turkcell Hesabım uygulamasına girip 'Salla Katla'yı seçmek ve telefonu sallamanın yeterli olacağı belirtildi. Ardından mevcut tarifelerde yer alan tüm GB'ların anında ikiye katlanacağı aktarıldı. Turkcell'lilerin bir ay boyunca iki kat internetin keyfini yaşayacağı dile getirildi. Yeni kampanyadan bireysel Turkcell müşterilerinin yanı sıra kurumsal hat sahibi kullanıcıların da faydalanabileceği ifade edildi. - İSTANBUL