Turkcell'den Gazetecilere Özel Tarife

Turkcell, gazetecilerin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için özel basın tarifesi hazırladığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni tarife, 10 GB internet, bin dakika konuşma ve bin SMS'ten oluşacak.



Turkcell, gazetecilere özel tarife hazırladığını açıkladı. Turkcell tarafından yapılan açıklamada, "Yeni tarifede, 10 GB internet, bin dakika konuşma ve bin SMS 55 TL olarak ücretlendirilecek. Basın tarifesiyle birlikte yurtdışı avantajı da veriliyor. Buna göre basın mensupları, yurtdışındayken ayda 7 gün, hiçbir ek ücret ödemeden yurtiçi tarifesindeki her yöne dakikalarıyla bulunduğu ülkeyi ve Türkiye'yi arayabilecek. İnternet ve SMS'lerini aynı Türkiye'deki gibi gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri basın tarifesi tam 55 ülkede geçerli. Turkcell'lilerle sınırsız konuşma imkanı tanınan tarifeye TV+, fizy, lifebox, BiP ve Platinum gibi servislerin ayrıcalıkları da eklendi" denildi.



Şirketten yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "TV+'ın Cep Paketi aboneliği ücretsiz olarak sunulurken, TV keyfinin aralıksız devam etmesi için 5 GB internet kullanımı da hediye ediliyor. TV+'ta yerli yabancı TV kanalları, ödüllü filmler telefondan takip edilebilirken; kaçırılan programlar, diziler ve hatta canlı yayın bile geri alınarak izlenebiliyor. Müzik platformu fizy'de gazetecilere ücretsiz sunulan diğer bir uygulama. fizy'de yerli ve yabancı milyonlarca şarkı reklamsız özgürce dinlenebilirken, ayda tam 1 saat boyunca video klip izlenebiliyor. Binlerce fizy müzik listesinin tadını çıkarırken, Haftalık Keşif Listesi ile dinlenen şarkıların benzerlerini keşfetmek de mümkün.



Basın mensupları Platinum ayrıcalığı ile ücretsiz olarak 500 GB saklama alanıyla birlikte Lifebox ve BiP kullanımları için 10GB internet paketi de kazanıyor. Her yerden erişilebilen Lifebox'ın 500 GB saklama alanında fotoğraf, video, müzik ve dosyaları güvenle saklanabiliyor. Ayrıca BİP'in yüksek kaliteli sesli ve görüntülü arama özelliği de BiP kullanımlarına özel 10GB interneti ile birlikte veriliyor. Platinum 10GB paketiyle ücretsiz sunulan Turkcell uygulamaları ile birlikte pek çok ayrıcalık da basın mensuplarını bekliyor. Tüm Cinemaximum Sinemaları'nda Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Pazar ikinci bilet hediye edilirken; Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon'da Havaş ile ücretsiz havalimanı transferi sağlanıyor. Ücretsiz yurt dışı çıkış harç pulu, yurtdışı uçak biletlerinde 100 TL indirim, Uber'de yüzde 20 indirim, Joker Ekip şoför hizmeti, Deniz Taksi'de yüzde 50 indirim, Europcar'la yüzde 50 indirimli araç kiralama ile Kanyon, Cevahir, Metrocity, Özdilek Park, Buyaka, Ankara Ankamall AVM ve İstanbul Optimum Outlet'te ücretsiz vale avantajı sunuluyor. Ayrıca Platinum Müşteri Hizmetleri'ne yurtdışından ücretsiz ulaşma imkanı tanınıyor. Sevdikleriyle birlikte kayak tatiline Kartalkaya'ya gitmek isteyenleri, Platinum'un özel aracı ile gidiş-dönüş 75 TL'ye ulaşım imkanından 100 TL otel indirimine, ücretsiz kayak kiralamadan ısınma kabinlerine, öğle yemeği ikramına kadar kış boyu pek çok ayrıcalık bekliyor".



Basın mensuplarının kendilerine özel hazırlanan bu tarifeden yararlanabilmeleri için Sarı Basın Kartı veya turkcell.com.tr 'deki onama metni ile bireyselevrak@turkcell.com.tr adresine başvurarak basın tarifesine geçiş yapabilecekleri bildirildi. - İSTANBUL