Turkcell'den 30 Milyon Gb ve 13 Milyar Dakika Armağan

Turkcell, "Salla Kazan" isimli kampanyası kapsamında müşterilerine 30 milyon GB internet ve 13 milyar dakika konuşma hakkı hediye etti.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kampanya çerçevesinde yeni reklam yüzleri Emocanlar vasıtasıyla 5 hafta boyunca milyonlarca hediye dağıttı. Telefonlarını sallayıp kampanyaya katılan milyonlarca Turkcell'li toplamda 30 milyon GB internet ve 13 milyar dakika konuşma hakkı kazandı.



Hesabım uygulamasında "Salla Kazan" ekranına girerek telefonunu sallayan milyonlarca Turkcell'li her hafta yeni bir hediye ile buluştu. Şirket, 5 hafta süren kampanya boyunca müşterilerine toplamda internet ve dakikanın yanı sıra milyonlarca SMS de hediye etti.



Tüm Turkcell bireysel faturalı, kurumsal faturalı, bireysel hazırkartlı aktif, ses hattı abonelerinin yararlanabildiği ve yoğun ilgi gören kampanyada 24 milyon adet hediye verildi.