Türkçe ve Kürtçe Kliple 'Evet'e Destek

Malatyalı yazar ve besteci Recai Bozkurt, Diyarbakır Valiliğinden aldığı özel izinle Sur'da Türkçe ve Kürtçe olarak 'Zafer Halayı' isimli şarkısına klip çekti. Bozkurt, klibinde 'evet' vurgusu yaptı.



Daha önce de 15 Temmuz darbe girişimi ve referandum için marş yazan Recai Bozkurt, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde özel izinle yeni bir klip çekti. Valilik ve Emniyetten aldığı izinle kapatılan Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare yanında söz ve bestesi kendisine ait olan 'Zafer Halayı' adlı türküsüne klip çeken Bozkurt, Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği eserinde 'evet'e vurgu yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde çekilen görüntülerin de yer aldığı klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de resimleri arka planda fon olarak kullanıldı. Kürtçe olarak başlayan ve daha sonra Türkçe seslendirme ile devam eden klip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki miting konuşması ile son buluyor.



Özel izinle klibi çektiklerini belirten Bozkurt, hiçbir şekilde girişlerin izin verilmediği alana girdiklerini söyledi. Bozkurt, "Klipte vermek istediğim mesaj şuydu; batıya geldikçe Diyarbakır halkı hakkında haksız bir önyargı var" diye konuştu.



Normalde kitap yazarı olduğunu ifade eden Bozkurt, aynı zamanda beste de yaptığını, daha önce de de 'Evet Türkiye' marşını yaptıklarını söyledi. Hazırlanan klibin sosyal medya ve kendi yazar bloğunda yayınlandığını kaydeden Bozkurt, 8-9 gün süren bir çalışma ile eseri ortaya çıkardıklarını söyledi. - MALATYA