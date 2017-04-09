Türkçe ve Kürtçe klip ile 'evet'e destek

Malatyalı besteci, özel izinle Diyarbakır Sur'da klip çekti



MALATYA - Malatyalı yazar ve besteci Recai Bozkurt, Diyarbakır Valiliğinden aldığı özel izinle Sur'da Türkçe ve Kürtçe olarak 'Zafer halayı' isimli şarkısına klip çekti. Bozkurt, klibinde 'Evet' vurgusu yaptı.

Daha öncede 15 Temmuz darbe girişimi ve referandum için marş yazan Recai Bozkurt, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde özel izinle yeni bir klip çekti. Valilik ve Emniyetten aldığı izinle kapatılan Sur ilçesinde dört ayaklı minare yanında söz ve bestesi kendisine ait olan 'Zafer halayı' adlı türküsüne klip çeken Bozkurt, Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği eserinde 'Evet'e vurgu yapıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde çekilen görüntülerinde yer aldığı klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin de resimleri arka planda fon olarak kullanıldı. Kürtçe olarak başlayan klip daha sonra Türkçe seslendirme ile devam ederken klip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki miting konuşması ile son buluyor.

Özel izinle klibi çektiklerini belirten Bozkurt, hiçbir şekilde girişlerin izin verilmediği alana girdiklerini belirten Bozkurt, "Klipte vermek istediğim mesaj şuydu. Batıya geldikçe Diyarbakır halkı hakkında haksız bir ön yargı var" diye konuştu.

Normalde kitap yazarı olduğunu ifade eden Bozkurt, aynı zamanda beste de yaptığını belirterek daha öncede de 'Evet Türkiye' marşını yaptıklarını söyledi. Hazırlanan klibin sosyal medya ve kendi yazar blokunda yayınlandığını kaydeden Bozkurt 8-9 gün süren bir çalışma ile eseri ortaya çıkardıklarını söyledi.