Türkçe Klasik Eserler Dünyaya Açılıyor

Yedi dile çevrilerek yurt dışındaki fuarlarda sunulan Türkçe klasik eserler, "Türkçe Klasikleri Çeviri Projesi" kapsamında 19 Nisan'da başlayacak Saraybosna Kitap Fuarı'nda okurla buluşacak.



Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle Mavi Ağaç Yayıncılık (Profil Kitap) öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, Türkçe klasikler, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Almanca, Boşnakça ve Korece'ye çevrildi.



Türkiye'nin kültür ve edebiyat alanında bilinirliğini artırmak ve Türkçe edebiyata dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen projede, "Safahat", "Kutadgu Bilig", "Seyahatname", "Mesnevi", "Yunus Emre Divanı" ve "Nutuk"tan derlenen bölümlerle "Nasreddin Hoca", "Hacivat ve Karagöz" ve "Ömer Seyfettin"den seçme hikayelerin çevirileri yapıldı.



Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Mavi Ağaç ve Profil Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Münir Üstün, Türkçe klasiklerin çevirilerine 2008'de başladıklarını belirterek, ilk olarak İngilizce ve Almanca dillerinin seçildiğini aktardı.



Üstün, uluslararası alanda Türkçe klasiklerin yeterince bilinmediğine işaret ederek, "Bu durum bizi tetikledi ve projeye başlamış olduk. Aslında o günlerde aklımızda proje olgunlaşmamıştı. 2008 yılından bugüne kadar 7 dilde 64 Türkçe klasiğimizi Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Boşnakça ve Korece yayımlamayı başardık. Tek beklentimiz Türk kültür sanat ve edebiyatını yurtdışında ve uluslararası fuarlarda en iyi şekilde tanıtmak." dedi.



"Kültür olmadan turizm olmaz"



Projenin devamlılığı adına çalışmalar yaptıklarının altını çizen Üstün, "Öncelikle Türkçe klasiklerimizi Flamanca, Arapça, Kürtçe, Japonca ve Çince'ye çevirmeye dair çeşitli girişimlerimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde sonuç alırız diye ümit ediyorum. Edebiyatımızın yapı taşlarının eserlerinin özetlerini bu projeye eklemek isteriz. Gerekli telif şartlarını oluşturduktan sonra ilk hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.



Münir Üstün, "Türkçe Klasikler Dünyaya Açılıyor Projesi" kapsamında, Frankfurt Kitap Fuarı'nda 48 bin, Meksika Guadalajara Kitap Fuarı'nda ise 25 bin kitabı okurlara hediye ettiklerini dile getirdi.



Fuar ziyaretçilerinden olumlu tepki aldıklarını sözlerine ekleyen Üstün, "Kitaplarımızı büyük bir beğeniyle aldılar ve evlerine götürüp büyük ihtimalle kütüphanelerine koydular. 25 bin Meksikalının evine Türkçe klasiklerimiz girmiş oldu. Bu, hem ülkemiz hem edebiyatımız hem de turizm için için müthiş bir hava. Her zaman söylüyorum kültür olmadan turizm olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Üstün, Türkiye'deki fuarlara da değinerek, şu bilgileri verdi:



"Ülkemiz dünya yayıncılığında 11. sırada. Geçen yıl 650 milyona yakın kitap üretmişiz. Kişi başına düşen kitap sayısı 8-9 rakamına dayanmış. Uluslararası fuarlar deyince benim aklıma telif hakları alışverişi yapılan fuarlar geliyor. Frankfurt, Londra ve Bologna Çocuk Kitapları Fuarları. Bu üçünün dışındaki her fuar sıcak satışın yapıldığı fuarlar. Biz bölgemizin telif üssü olmalıyız. Balkanlar, Orta Doğu ve Türk dünyasını ülkemizde toplamalı ve dünyaya Türkiye'den açılmalıyız."



Türkçe klasiklerin çevirilerinin okuyucuya takdim edildiği Saray Bosna Kitap Fuarı 24 Nisan'da sona erecek.