Türkçe eğitiminde büyük güç birliği



Milli Eğitim Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü Türkçe eğitiminde sinerji oluşturacak

Bakanlık ve enstitü imzaladıkları protokolle yurt içinde ve yurt dışında Türkçe eğitiminde sinerji oluşturacak yeni bir anlaşmayı yürürlüğe soktu. Yunus Emre Enstitüsü kaynakları 16 ülkede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 71 okulda okutulacak. Milli Eğitim Bakanlığı da Yunus Emre Enstitüsüne öğretmen desteği verecek.

Protokolle, Bakanlığa bağlı yurt dışı okulların, Türkçe öğretim kurslarının ve Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezlerinin bulunduğu ülkelerde, Bakanlığın imkânları ölçüsünde enstitüye okutman ve öğretmen desteğinde bulunulacak.

Enstitü tarafında ise Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ve uluslararası dil öğretim standartları temel alınarak hazırlanan "Yedi İklim Türkçe", "Türkçe Öğreniyorum" ve "Çocuklar İçin Türkçe" ders materyalleri, Bakanlığın açtığı okullar, kurslar ve hazırlık sınıflarında okutulacak. Bu kitap setlerinin baskıları bakanlık tarafından yapılacak. Enstitü ve Bakanlık müşterek bilimsel çalışmalar için işbirliği yapacak.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, imzaladıkları protokol sonrasında yaptıkları açıklamada işbirliği hakkında bilgi verdi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz protokol ile enstitünün bulunduğu ülkelerde, Bakanlığın görevlendirdiği öğretmenlerin enstitü bünyesinde çalışmaları ve iki kurumun Türk dili ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyet yürütmeleri eğitim için önemli bir atılım. Türk dilini öğretme konusunda enstitünün hazırladığı kitap setlerinin yurtdışı ve yurtiçinde kullanılması da iki kurumunun yurtdışında işbirliği alanlarını geliştirmesi bakımından önem arz ediyor. Protokol iki kurum için de hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Bülent Çiftçi ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16 ülkede 71 okulu olduğunu belirterek, "Bakanlığımıza bağlı bu okullarda yaşadığımız en büyük sıkıntıların başında Türkçe öğretimiyle ilgili kaynak problemlerimiz olması yer alıyor. Devletimizin farklı kurumlarının güçlerini birleştirmek ve Türk kültürünü yaymak, güzel işler yapmak için buradayız. Son yıllarda Türkçe öğrenme talebindeki artış bizi sevindiriyor, Türkçe'nin yaygınlaştırılması için iki kurum çalışmaya devam edecek" dedi.

