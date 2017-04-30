Türkçe Bilgi Yarışması Finali Brüksel'de Yapılacak

- Belçika Türk Büyükelçiliği'ne bağlı Milli Eğitim Müşavirliği, öğretmenlerinin verdiği Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılan öğrenciler arasında yapılan Türkçe bilgi yarışması finalini 10 Mayıs 2017 tarihinde Brüksel'de düzenleyecek. Türk Büyükelçiliği Eğitim müşavirliği tarafından 5 yıldır düzenlenen bilgi yarışmasının final günü basın toplantısı ile duyuruldu.



Brüksel'de 10 Mayıs'ta Kriekelaar salonunda yapılacak olan Türkçe Bilgi Yarışması finalinde kazananlara ödüller verilecek.



Türkçe Bilgi yarışmasının final gününü açıklamak için Türk basın mensupları ile bir araya gelen Milli Eğitim Müşavirliği Koordinatör Öğretmen Ali Özgür, Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni Zeynep Uludüz final hakkında bilgiler verdi. Bilgi yarışmasına destek olmak için, Belçika Türk Dernekler Birliği yetkilisi Sergül Şamlıoğlu, Belçika Türk Kadınlar Derneği, Atatürkçü Düşünce dernegi, Gold Fm ve Sekiz gönüllü Anneler derneğinden yetkililer katıldı. - Belçika