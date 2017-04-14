Türkbesd'in Başkanı Yeniden Ergün Güler Oldu

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ergün Güler yeniden seçildi.



TÜRKBESD'den yapılan açıklamaya göre, 26 milyonluk üretim kapasitesi ile "Avrupa'da bir numara" ve Türkiye'nin en önde gelen sektörlerinden biri olan beyaz eşya sektörünün temsilcisi TÜRKBESD'in Genel Kurulu sonucunda Vestel Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Güler, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.



TÜRKBESD Genel Başkan vekillikleri görevi Arçelik AŞ'den Fatih Özkadı ve BSH'dan İhsan Kara'ya verilirken, üyeler de Andrea Ojetti, Alper Avdel, Barış Orbay, Can Dinçer, Halil Turan, Hasan Özcan Aydilek, Mehmet Tüfekçi ve Indesit-Whirpool tüzel kişiliğinden oluştu.



6 üyesiyle sektörün yüzde 90'ını kapsayan TÜRKBESD, üretiminin yüzde 75'ini sayısı 120'yi bulan ülkelere ihraç ediyor. Aynı zamanda patent başvuru sıralamasında hep ön sıralarda yer bulan beyaz eşya sanayicileri direkt olarak 60 bin, dolaylı olarak da 600 bin kişiye istihdam sağlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKBESD Başkanı Güler, Türkiye'nin dünya ölçeğinde birinci veya ikinci olduğu sektörlerin genelde tarım ürünlerinden çıktığını, sanayi sektöründe bu tip bir başarının çok ender olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ancak TÜRKBESD üyesi şirketlerimiz, sanayi sektöründe hem üretim hem teknoloji hem de marka anlamında dünyada Almanya, İtalya, ABD, Kore ve benzeri sanayileşmiş ülkeleri geride bırakarak Çin'den sonra global ölçekte 2. sırada bulunmaktadır. Yani başka sektörlerde aranan 'babayiğit' şirketler, beyaz eşya sektöründe mevcuttur. Bu sorumluluğumuzun farkındalığı ile TÜRKBESD olarak beyaz eşya sanayinin gelişimi için yeni dönemde daha da çok çalışmalar yapıp yeni projelere imza atacağız."



Türkiye'de üretim yaparak istihdama ve ihracat oranları ile cari açığın düşürülmesine net katkı yapan sektörlerden biri olduklarını vurgulayan Güler, "Teşvik sisteminin sağlıklı işletilmesi ve daha fazla yan sanayi ürününün Türkiye'de üretilmesi sağlanmalıdır. Büyümenin üretmekle doğrudan bağlantısı vardır. TÜRKBESD olarak beyaz eşya sektörünün stratejik planını da yıl içinde kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.