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Türkan Şoray Anlatıyor
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Türkan Şoray Anlatıyor

Türkan Şoray, hayatına dair bilinmeyenleri ve Yeşilçam anılarını Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca basılan Sinemam ve Ben kitabında yazdı.

Türkan Şoray Anlatıyor

Türkan Şoray, hayatına dair bilinmeyenleri ve Yeşilçam anılarını Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca basılan Sinemam ve Ben kitabında yazdı.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye İş Bankası, Türkan Şoray, Yeşilçam