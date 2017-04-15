Türkan Şoray Anlatıyor
Türkan Şoray, hayatına dair bilinmeyenleri ve Yeşilçam anılarını Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca basılan Sinemam ve Ben kitabında yazdı.
Türkan Şoray, hayatına dair bilinmeyenleri ve Yeşilçam anılarını Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca basılan Sinemam ve Ben kitabında yazdı.
Kaynak: Dunya.com
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