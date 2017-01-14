Türkan Saylan'ın Kardeşi Vefat Etti

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği'nin onursal başkanı merhum Türkan Saylan'ın, Bodrum'daki kardeşi 72 yaşındaki Gündüz Saylan, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.



Bodrum'a bağlı Kızılağaç Mahallesi'ne 14 yıl önce ev yaptırdıktan sonra eşi Ayla Saylan ile birlikte buraya yerleşen, 2 çocuk ve 1 torunu olan emekli makine mühendisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi Gündüz Saylan, bugün 05.30'da, tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yaklaşık 2 yıldan bu yana bağırsak ve karaciğer kanseri tedavisi gören ve hastalığın vücudunun tamamına yayıldığı belirtilen Saylan'ın, 2009 yılında yaşamını yitiren ablası Türkan Saylan ile birlikte dernekte önemli çalışmalara imza attığı belirtildi. Gündüz Saylan'ın yakın arkadaşı iç mimar bilge Yüceoral, "Türkan abla yaşamını yitirdikten sonra, O da derneğin bayrağını almış; her türlü desteği vermişti. Ölümü yakınlarını ve bizleri yasa boğdu. Böyle değerler kolay yetişmiyor, acımız büyük" dedi.



Gündüz Saylan'ın cenazesi yarın Bodrum Adliye Camii'nde öğleleyin kılınacak namaz ardından yaşadığı Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



- Bodrummuğla