Türkan Sarıkaya Davasında 'Cinsel İstismar'a Ret Kararı

ADANA'da eski kız arkadaşı 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya'yı döverek öldürmekle suçlanan 30 yaşındaki Bünyamin Fikirdeşici'nin, 'cinsel istismar' suçundan da yargılanması istemi reddedildi.



Sondaj şirketi bulunan Bünyamin Fikirdeşici, iddiaya göre 8 Şubat 2016'da otomobili ile bir mobilya şirketinde yönetici asistanı olarak çalışan eski kız arkadaşı Türkan Sarıkaya'yı alarak kendine ait iş yerine götürdü. Güvenlik kameralarına, genç kızın Bünyamin Fikirdeşici ile araç içerisinde birbirlerini iteklediği ve Fikirdeşici'nin Türkan Sarıkaya'yı kolundan tutarak araçtan indirdiği yansıdı.



Akrabası Seren Gün de akşam saatlerinde genç kızı arayarak görüşmek istediğini söyledi. Sarıkaya'nın tedirgin ses tonu ve yanında Bünyamin Fikirdeşici'nin olduğunu söylemesi üzerine Seren Gün, ilerleyen saatlerde genç kızı tekrar arasa da ulaşamadı. Bunun üzerine Bünyamin'in kardeşi Utku Fikirdeşici'yi arayarak yardım istedi. Utku Fikirdeşici, arkadaşı Ali Can Döner ile birlikte iş yerine gitti.



Ağabeyinin kapıyı açmaması üzerine balkondan atlayarak içeri giren Utku Fikirdeşici, baygın halde ve yüzünde darbe izin olan genç kızı buradan alıp, ailesinin evine bıraktı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sarıkaya 7 gün sonra yaşamını yitirdi, ailenin şikayeti üzerine de Bünyamin Fikirdeşici tutuklandı. Otopsi raporuna göre kanında alkol çıkmayan Türkan Sarıkaya'nın ölümünün, başının arka tarafına alınan darbe sonrası oluşan künt kafa travmasına bağlı beyin kanamasından kaynaklandığı saptandı.



'BAŞINI ÇEKYATA ÇARPTI'



Kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bünyamin Fikirdeşici, savunmasında şunları söyledi:



"Türkan'ın ailevi sorunları vardı hep bundan bahsederdi. Olay günü beni arayarak görüşmek istediğini söyledi. Ben de onu alarak işyerime getirdim. Alkol almak istediğini söyledi. Dolapta rakı vardı. Önce şişeden bir kaç yudum aldı. Daha sonra beraber alkol almaya başladık. Bir kaç defa telefonla görüştü. Başının ağrıdığını söyledikten sonra uyudu. Ben de yanına uzandım uyumaya başladım. Kanında neden alkole rastlanmadığını bilmiyorum. Daha sonra kardeşimin arkadaşı Ali Can geldi. Ben Türkan'ı çekyata yatırmak isterken Türkan kayıp başını çekyatın ahşap kısmına çarptı ve burnu kanadı. Daha sonra kardeşim Utku ile Ali Can, Türkan'ı alıp akrabalarına götürdü. Türkan'a ben hiç bir şekilde vurmadım, şiddet uygulamadım. İlişkimizde gayet mutluyduk."



TAHLİYE İSTEDİ



Türkan Sarıkaya'nın annesi Birgül Uğurçalar ile babası Ali Haydar Sarıkaya, sanıktan şikayetçi olarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Bugün görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısı ise sanığın eylemini cinsel istismar amaçlı gerçekleştirdiğini belirterek Bünyamin Fikirdeşici hakkında bu suçtan da yargılanması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Tutuklu sanık Bünyamin Fikirdeşici de tahliyesini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma istemini kabul eden mahkeme heyeti, doğrudan suçtan zarar görmediği gerekçesiyle Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı'nın katılma talebini reddetti.



KÜLOTLU ÇORAP RAPORU GELECEK



Türkan Sarıkaya'nın kullandığı cep telefonu, konuşmalar ve yazışmalara ilişkin ilgili kurumlardan belge ile olay sonrası tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarından yeni rapor istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, ayrıca çantasında düğümlenmiş halde ve üzerinde saç telleri bulunan külotlu çorapla ilgili yapılan kriminal incelemenin detaylı raporunun istenmesine karar verdi. Sanık hakkında 'cinsel istismar' yönünden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına yönelik duruşma savcısının istemini de karara bağlayan mahkeme heyeti, şu aşamada talebin reddine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Adana