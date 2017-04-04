Türkan Elçi'den Duygulandıran Paylaşım: Bu Fotoğrafı Hayal Ürünü Bir Tablo Zannettim

Diyarbakır'da 2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, bugün Suriye'nin İdlib kentinde çoğu çocuk 125 sivilin kimyasal bomba ile öldürülmesine isyan etti.

"LOUVRE MÜZESİNDEKİ BİR TABLO ZANNETTİM"

İsyanını twitter adresinden dile getiren Elçi, bir kamyon kasasında toplanmış cansız küçük bedenlerin fotoğrafını paylaşarak "Paylaşılan fotoğrafı Louvre Müzesi'ndeki ünlü ,hayal ürünü bir tablo zannettim.Meğerse içinde bulunduğumuz Ortaçağ'a aitmiş" dedi.

"BOĞAZIM DÜĞÜM DÜĞÜM"

Elçi'nin mesajına takipçilerinden de destek geldi. Katliamı kınayan bazı takipçileri şu öesajları paylaştı:

"Boğazım düğüm düğüm şuan. Yok böyle zulüm, bunlara kıyılırmı?"

"Hangi gerekçeyle bu çocukların canına kıyıldı? Para mı, bayrak mı, din mi, vatan mı, namus mu? Hepsinin toplamı olsa ne..! Lanet olsun"

"Nasıl nasıl insanlık çoktan ölmüş"

"Sen üzülme çocuk! Mazlumların ahının aheste aheste çıktığı yerdir Mahşer-u Alem, Ya Kahhar."