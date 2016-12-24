Türkan Bebek Ölümünün 32. Yılında Anıldı

Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah için anma töreni düzenlendi.



Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebeğin anısını yaşatmak için yaptırılan park ve heykelin bulunduğu alanda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, her dönemde farklı adlarda zulümler yaşandığını, Türk halkının bu zulümlerin hep karşısında durduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Bulgaristan'da da farklı düşünce inançtaki insanlara da zulümler yapılıyorlardı çünkü oradaki yönetim asimilasyonu baskıcı şekilde uyguluyordu. Türkan bebek de mazlumlardan ve şehitlerimizden biriydi. Daha iki yaşını doldurmamış, dünyadaki bütün çocuklarımız gibi masumdu. Bu zulümler günümüzde de farklı şekillerde devam ediyor."



Türkiye'de günümüzde de her türlü zulme direnen bir Türk halkı ve yönetiminin olduğunu aktaran Özdemir, "Türkiye kaybolursa ve zalimler ele geçirirse gidecek başka yerimiz yok. Bu konuyu en iyi bilen yine Balkanlardaki gönül dostlarımız, dünyadaki gönül dostlarımız ve Edirne halkıdır çünkü Balkanlarda, Suriye'de, Irak'ta, İspanya'da veya farklı inanç ve düşüncede insanlar, zulme uğradığı zaman Anadolu'ya geliyor ama bizim gidecek başka bir yerimiz yok." diye konuştu.



Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Balkan Türklerinin dili ile dini için zulme ve asimilasyona uğradığını, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de Balkanların yanında olduğunu aktardı.



Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Nedim Dönmez de Balkan Türkleri için Türkiye'nin anavatan olduğunu dile getirerek, ülkenin birlik ve bütünlüğü için canlarını vermeye hazır olduklarını aktardı.



Konuşmaların ardından, protokol ile törene Balkanlardan ve Türkiye'den katılan vatandaşlar, Türkan Feyzullah'ın anısına yaptırılan heykele çiçek bırakarak dua etti.



Törene, Vali Özdemir'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan ve Bulgaristan Dost Partisi milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Şabanali Ahmed ile Aydoğan Ali katıldı.